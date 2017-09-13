Аллегри: Игуаин иногда начинает нервничать и выключает голову

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после выездного поражения в матче с «Барселоной» (0:3) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов остался недоволен тем, как провёл встречу нападающий Гонсало Игуаин.
Аргентинский форвард вышел в стартовом составе туринцев и отыграл 87 минут, после чего был заменён на Фабрицио Калигару. Уходя с поля, Игуаин не сдержал эмоций и показал средний палец фанатам «Барселоны».
«Он хорошо начал матч, но он должен быть более расслабленным, потому что иногда он начинает нервничать и выключает голову. Нельзя думать, что вы приедете в Барселону и будете на их поле доминировать», — цитирует Аллегри Sport Mediaset.
Игуаин показал средний палец фанатам «Барселоны»