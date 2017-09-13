Чиновник, не допустивший Мутко до совета ФИФА: была попытка повлиять на решение

Бывший глава комитета ФИФА Мигель Мадуро, не допустивший президента РФС Виталия Мутко к выборам в совет ФИФА, рассказал, что в международной федерации предпринималась попытка повлиять на его решение. Напомним, что в мае Мадуро был уволен.
«Была предпринята попытка повлиять на наше решение о недопуске Мутко к выборам в совет ФИФА. Президент Инфантино чувствовал себя некомфортно в связи с этим. Он считает, что нет никаких доказательств того, что Мутко участвовал в российских допинг-схемах. В итоге Инфантино выразил большую озабоченность в связи с решением не допускать Мутко», — цитирует Мадуро журналист Роб Харрис в своём «Твиттере».
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