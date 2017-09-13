«Спартак» провёл предыгровую тренировку перед матчем с «Марибором»

«Спартак» провёл утреннюю предыгровую тренировку в Словении перед матчем первого тура группового турнира Лиги чемпионов с «Марибором». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров. Предыгровая тренировка началась в 11:00 мск и продолжалась не многим более получаса.
Матч «Марибор» — «Спартак» состоится 13 сентября. Обслуживать встречу доверено немецкой бригаде арбитров во главе с Денизом Айтекином. Начало встречи — в 21:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Марибор» — «Спартак».
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