Защитник «Селтика»: если Неймар хочет себя так вести, пожалуйста, мне всё равно

Защитник «Селтика» Энтони Ралстон прокомментировал эпизод, произошедший в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:5). После игры шотландец хотел пожать руку нападающему парижан Неймару, но бразилец не стал этого делать. По ходу матча Ралстон несколько раз нарушил правила на форварде «ПСЖ» и получил жёлтую карточку.

«Это неважно. Я не хочу заострять внимание на этом. Если он хочет себя так вести, пожалуйста, мне всё равно. Как я уже сказал, мы все разные, и из-за этого я не лишусь сна», — цитирует Ралстона Mirror.