Строители домашней арены московского «Динамо» приступили к отделочным работам в помещениях, предназначенных под многофункциональное арт-пространство площадью 1500 квадратных метров. Вместе со стадионом «Динамо» имени Льва Яшина, универсальной «ВТБ Ареной», торговым центром «Арена Плаза» и подземным паркингом на 700 машиномест оно образует спортивный и концертно-развлекательный комплекс в Петровском парке.
Историческим и культурным ядром будущего арт-пространства станут спасённые УК «Динамо» барельефы выдающегося скульптора Сергея Меркурова, почти 80 лет украшавшие фасады северной и южной трибун стадиона.
Восстановительные работы над барельефами площадью свыше 100 квадратных метров заняли у реставраторов мастерской «Наследие» рекордные десять месяцев. Работа была организована прямо на территории реконструируемого стадиона практически без выходных и праздников. Вскоре будут изготовлены копии барельефов из фибробетона, которые займут привычные места на фасаде северной и южной трибун стадиона. Подлинники украсят арт-пространство, которое откроется одновременно со спортивным и концертно-развлекательным комплексом во втором квартале 2018 года, говорится в пресс-релизе «ВТБ Парк Арены».
На территории стадиона «Динамо» появится многофункциональное арт-пространство
На территории стадиона «Динамо» появится многофункциональное арт-пространство