Созин: был уверен, что по такой игре ЦСКА не выиграет у «Бенфики», они герои

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал победу ЦСКА над «Бенфикой» в выездном матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1).
«Был уверен, что по такой игре ЦСКА не может выиграть, но они выиграли. Они сейчас герои. И я безумно рад, что ЦСКА удалось одержать победу, хотя сам думал, что «Бенфика» окажется сильнее. Любое очко в Лиге чемпионов дорого стоит – как в прямом, так и в переносном смысле. Правильно выбрали тактику, и это заслуга как тренерского штаба, так и игроков. Дай бог, чтобы и дальше так было с «Базелем», «Манчестер Юнайтед».
Сейчас появились реальные шансы на выход в весеннюю стадию плей-офф, куда ЦСКА давно не выходил.
Забил Тимур Жамалетдинов, выбрав правильную позицию, не растерялся. Он поступил верно – не надо смотреть на фамилии партнёров, не надо отдавать. Есть момент – бей. Он точно так же с выгодной позиции забил «Амкару». В этом и есть прелесть нападающего – можно обыграть полкоманды, отдать игроку в более удобной позиции, а тот промахнётся, а можно забить самому. Тимур забил, и слава богу, что в ЦСКА есть такой человек. Сейчас и Фёдор Чалов подтянется, который был одним из первых в нападении «армейцев» после Витиньо. Но ему теперь будет сложно конкурировать с Жамалетдиновым.
Хорошо, что в России появляются свои нападающие, забивающие в Лиге чемпионов. О сборной, конечно, пока речь не идёт, но пусть они развиваются. У нас всегда забивали легионеры, тащили Халк и Вагнер. Теперь же у нас есть и свои ресурсы», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
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