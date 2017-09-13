Гендиректор «Шинника»: найдя спонсора, мы сделаем главный шаг в развитии клуба

Генеральный директор «Шинника» Дмитрий Горин рассказал, что руководство клуба в настоящее время ищет спонсора, который смог бы помочь ярославской команде.
«Вопросы о спонсоре для «Шинника» и выходе в Премьер-Лигу — самый сложный вопрос не только для меня, но и для всего клуба. Решив его, «Шинник» сделает несколько шагов вперёд. Очень надеюсь, что спонсор, конечно, появится. Руководитель региона хочет помочь клубу в решении этого вопроса, и мы тоже ищем, проводим переговоры и надеемся, что в ближайшее время проблема будет решена.
Решив этот вопрос, мы сделаем главный шаг в развитии «Шинника». У нас уже есть структура клуба: с появлением дополнительных денежных средств можно будет осуществлять и дальнейшие планы, сделать многие необходимые вещи, например тот же футбольный интернат. С ЦПЮФ мы уже более-менее наладили вектор развития, с молодёжной командой тоже идёт контакт, также возобновляем работу и с ветеранским движением, начинаем ездить по разным городам и районам области, участвуем в турнирах. Например, недавно были в Пошехонье. То есть движение вперед пошло, но, конечно, нужен глобальный скачок в развитии, чтобы «Шинник» стал еще более заметен", — цитирует Горина официальный сайт клуба со ссылкой на журнал «Элитный квартал».