Венгер: «Арсенал» серьёзно относится к ЛЕ, но приоритет – Премьер-лига

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча первого тура группового турнира Лиги Европы с «Кёльном» рассказал, что для него приоритетом остаётся Премьер-лига. Ранее стало известно, что игру с «Кёльном» пропустят сразу 7 основных футболистов.
«Мы серьёзно относимся к Лиге Европы, но приоритетом является Премьер-лига. Как всё сложится, мы узнаем только в декабре, но мы хотим претендовать на выход в следующий раунд. «Арсенал» должен побеждать дома», — цитирует Венгера Goal.
Матч «Арсенал» — «Кёльн» состоится 14 сентября. Начало – в 22:05 мск.
Чех, Озил, Уэлбек и ещё 4 игрока не помогут «Арсеналу» в матче с «Кёльном»