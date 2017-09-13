Одного болельщика «Локомотива» не пустили в Копенгаген

Один из болельщиков московского «Локомотива», который собирался присутствовать на выездном матче столичного клуба с «Копенгагеном» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы, не получил разрешения посетить столицу Дании.
При выходе из самолёта правоохранительные органы сверяли болельщиков «железнодорожников» со списками, которые были присланы из Сочи.
Напомним, в финальной встрече Кубка России — 2016/17 в Сочи, в котором «Локомотив» играл с «Уралом», ряд болельщиков московского клуба привлекли внимание правоохранительных органов.
Матч «Копенгаген» — «Локомотив» состоится 14 сентября.
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