Паредес и Шатов не полетели с «Зенитом» на матч Лиги Европы с «Вардаром»

Футболисты «Зенита» вылетели в Скопье на первый матч группового этапа Лиги Европы с «Вардаром». Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, на игру отправились 20 футболистов. Отметим, что в составе делегации отсутствуют Леандро Паредес, Олег Шатов, а также Иван Новосельцев, Юрий Лодыгин и Александр Анюков.
Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Максим Рудаков.
Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Юрий Жирков, Доменико Кришито, Денис Терентьев.
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артём Дзюба, Дмитрий Полоз.
Матч «Зенита» с «Вардаром» пройдёт 14 сентября и начнётся в 22:05 по петербургскому времени.
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