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Радимов: наигранная схема ЦСКА начинает приносить плоды в Лиге чемпионов

13 сентября 2017, среда. 15:25 Футбол

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу ЦСКА над «Бенфикой» (2:1) в первом матче группового турнира Лиги чемпионов.

«Думаю, немногие предрекали победу «армейцам» перед вчерашним матчем. С другой стороны, «Бенфика» сильно изменилась, это давало ЦСКА шанс. В репортаже перед игрой слышал, что португальцы лишись пятерых игроков стартового состава. Но это нисколько не принижает заслуг «армейцев». Победа над «Бенфикой» в выездном матче – это сильно.

Мне понравилась история существования схемы, по которой играет ЦСКА. Было много споров, мол, «армейцам» тяжело удаётся вскрывать насыщенную оборону соперников по чемпионату России. Но Гончаренко всё равно ничего не менял и, думаю, делал это сознательно. Тренер держал в уме именно Лигу чемпионов, где его наигранная схема теперь начинает приносить плоды. ЦСКА выглядел цельно на протяжении всей игры с «Бенфикой», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

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Вопрос дня. Вас удивила победа ЦСКА над «Бенфикой»?
Перед матчем мало кто верил в успех «армейцев» на выезде. Что теперь скажут Нигматуллин, Масалитин и Симонян?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бенфика ПФК ЦСКА Владислав Радимов
Новости. Футбол
13 сентября 2017, среда
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