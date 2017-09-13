«Марибор» — «Спартак». Первый матч Айтекина в ЛЧ после «Барселона» — «ПСЖ» — 6:1

Для арбитра Дениза Айтекина сегодняшний матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» станет первым в еврокубках после резонансной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ (6:1), которая состоялась в прошлом сезоне. Испанское издание Marca посвятило данному факту отдельную заметку.
Тогда в СМИ сообщалось, что в УЕФА остались недовольны работой главного немецкого судьи. После встречи футбольная общественность и многие специалисты также выразили недовольство решениями арбитра в некоторых игровых эпизодах. В частности, одним из самых обсуждаемых является решение Айтекина назначить пенальти за фол в штрафной против Луиса Суареса, реализовав который «Барселона» на 91-й минуте забила пятый мяч.
Позже президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин сообщил, что Айтекин не был наказан за свою работу.
В то же время Немецкий футбольный союз высоко оценил работу Айтекина и даже обосновал его решение на 91-й минуте назначить пенальти за фол на Суаресе.