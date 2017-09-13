Марсело продлил контракт с «Реалом» до 2022 года

«Реал» объявил, что достиг договорённости с защитником Марсело о продлении контракта. Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, срок нового соглашения рассчитан до 2022 года.
Бразильский футболист выступает за «Королевский клуб» с 2007 года, когда перешёл из «Флуминенсе». В 2011 году Марсело официально получил испанское гражданство, и с тех пор он не считается легионером в чемпионате Испании. 18 апреля текущего года игрок провёл свой 400-й матч в составе «Реала».
В нынешнем сезоне Марсело сыграл три матча в Примере и отметился одной голевой передачей.
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