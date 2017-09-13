Защитник «Волгаря» дисквалифицирован на три игры за удар соперника шипами в ухо

Защитник «Волгаря» Сослан Таказов дисквалифицирован на три матча за удар соперника шипами в ухо. Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц после очередного заседания по итогам матча 13-го тура ФНЛ «Сибирь» — «Волгарь» (1:1).
«По матчу «Сибирь» — «Волгарь»: мы рассмотрели удаление футболиста «Волгаря» Сослана Таказова. Игрок попал сопернику шипами в район уха, плюс это рецидив, Таказов уже был дисквалифицирован за грубую игру. Мы приняли решение дисквалифицировать Таказова на три матча ФНЛ за грубую игру», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».
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