«Марибор» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся 13 сентября в 21:45

13 сентября в Мариборе на стадионе «Людски Врт» состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком». Встреча начнётся в 21:45 мск. Следи за текстовой трансляцией матча «Марибор» — «Спартак» на «Чемпионате» или смотри игру в одном из самых атмосферных пабов Москвы LION’S HEAD PUB.
Встречу 13.09.2017 рассудит немецкая бригада арбитров во главе с рефери Денизом Айткином.
Это первая встреча команд в еврокубках. Отметим, что «Марибор» не проигрывает в семи матчах на своем поле. Словенский клуб вышел в групповой этап в третий раз — ранее он играл в основной сетке в сезонах 1999-2000 и 2014-2015 гг.
Красно-белые играют на групповом этапе в 12-й раз и впервые с сезона-2012/13. Тогда они заняли последнее место в квартете с «Барселоной», «Бенфикой» и «Селтиком».
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