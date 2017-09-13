Мостовой: ЦСКА повезло с «Бенфикой», судья придумал пенальти из ничего

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы ЦСКА в первом туре Лиги чемпионов. «Армейцы» на выезде обыграли «Бенфику» со счётом 2:1.
«Надо признать, ЦСКА вчера повезло с «Бенфикой». Судья придумал пенальти в ворота португальцев из ничего, а после не поставил явный одиннадцатиметровый «армейцам». В который раз приходится отмечать, что из-за арбитров порой не знаешь, что тебя ждёт в игре. Вроде готовишься, надеешься на свою игру, соперника изучаешь, а исход матчей решают эти люди, которые бегают сейчас то в розовом, то в чёрном, то в жёлтом. «Бенфика» вела в счёте и не думала, что судья так «свистнет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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