Защитник «Реала» Марсело дисквалифицирован на два матча

Дисциплинарный комитет испанской Примеры принял решение дисквалифицировать защитника «Реала» Марсело на два матча, сообщает AS. Такое решение было принято после того, как 29-летний игрок получил прямую красную карточку в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (1:1) за нарушения против полузащитника Хефферсона Лерме.
По регламенту за грубое нарушение, которое не повлекло тяжких последствий, в чемпионате Испании прописано наказание в виде дисквалификации от одного до трёх матчей.
Таким образом, бразилец, который достиг договорённости о контракте с «Реалом» до 2022 года, не сыграет в матчах с «Реалом Сосьедада» и «Бетисом».
«Реал» достиг договорённости с Марсело о продлении контракта