О. Шишкин: Жамалетдинов — это будущее ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Олег Шишкин прокомментировал победу «армейцев» над «Бенфикой» (2:1) в первом матче группового турнира Лиги чемпионов.
«Ждал хорошей игры в обороне. Не думал, что, проигрывая по ходу матча, ЦСКА сможет выиграть. Эта победа даёт хорошие шансы на выход из группы. После победы над такой командой, как «Бенфика», я думаю, у ЦСКА прибавится ещё больше уверенности.
Витиньо и Головин? Это на сегодняшний день лидеры команды. Что касается Жамалетдинова — это будущее ЦСКА», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Плэмэдялэ.
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Вопрос дня. Вас удивила победа ЦСКА над «Бенфикой»?
Перед матчем мало кто верил в успех «армейцев» на выезде. Что теперь скажут Нигматуллин, Масалитин и Симонян?