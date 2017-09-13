Смертин: приз победителей турнира фестиваля «Россия любит футбол!» дороже денег

Посол чемпионата мира 2018 года и соорганизатор общественного движения «Россия любит футбол!» Алексей Смертин поделился своими ожиданиями от предстоящего фестиваля и рассказал, какой приз ожидает победителя турнира.
«Победитель турнира по массовому турниру сыграет с командой звёзд в тот же день. Этот приз дороже денег. В команде точно сыграют Николай Гуляев, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников, министр спорта Павел Анатольевич Колобков. По вратарю пока ждём подтверждения.
Наша задача, как организаторов, предоставить возможность играть тем людям, которым не удалось достичь профессиональных успехов. Этот праздник для них. В преддверии чемпионата мира нужно увеличивать аудиторию, Кубок Конфедераций был своеобразным трамплином для этого. Футбол объединяет, и это очевидно», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
Фестиваль «Россия любит футбол!» пройдёт 16 сентября в «Лужниках»