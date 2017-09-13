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Червиченко: «Спартаку» главное не обделаться перед игрой с «Марибором»

13 сентября 2017, среда. 17:29 Футбол

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком». Встреча начнётся 13 сентября в 21:45 мск.

«Хотелось бы конечно, чтобы «Спартак» победил. Тем более соперник не самый сильный, как минимум надо надеяться на ничью. Вообще такого соперника надо обыгрывать, конечно. Тем более «армейцы» задали тон, обыграв команду гораздо серьёзнее. «Бенфика» команда из разряда экстра-класса. А если красно-белые проиграют «Марибору», то на следующие матчи можно не выходить. Словенцы они вообще противные, вроде маленькая страна, а спорт на достаточно высоком уровне. Cборные бывшей Югославии — очень крепкие орешки в командных видах спорта. «Спартаку» главное не обделаться перед матчем, чтобы ноги не тряслись, без мандража выйти на матч, на кураже – тогда всё будет хорошо. А если выйдут с дрожащими коленями, то будет беда.

Мало кто в нынешнем «Спартаке» играл в Лиге чемпионов. Хотя если мы посмотрим на вчерашний состав ЦСКА, то там вообще половину состава дети составляли и выглядели достойно. Хотелось бы, чтобы закормленные деньгами звёзды спартаковские сыграли не хуже», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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«Спартак» проиграл «Марибору» в Юношеской лиге УЕФА
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Марибор ПФК ЦСКА ФК Спартак Андрей Червиченко
Новости. Футбол
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