Коновалов: «Спартак» будет играть первым номером с «Марибором»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Коновалов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором красно-белые сегодня сыграют в гостях с «Марибором».
«Уверен, что «Спартак» достойно покажет себя в Лиге чемпионов. Команда долго отсутствовала в турнире. В игре чемпионата России с «Рубином», красно-белые начали напоминать себя образца прошлого сезона.
В сегодняшнем противостоянии спартаковцы являются фаворитами встречи, поэтому обязаны играть первым номером. В атаке много хороших исполнителей. «Марибор» просто отдаст инициативу. У «Спартака» запредельный настрой, и вчерашняя победа ЦСКА над Бенфикой (2:1), никак не скажется на исходе матча в Словении», — передаёт слова Коновалова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Марибор» – «Спартак». Начало встречи — в 21:45 мск.
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