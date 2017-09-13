Анчелотти может покинуть «Баварию» в конце сезона и вернуться в АПЛ

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может покинуть мюнхенский клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает ESPN FC.
По информации издания, 58-летней итальянский специалист будет стремиться найти для себя новый клуб в английской Премьер-лиге, если «Бавария» захочет нанять на его место другого тренера.
Ранее сообщалось, что одним из возможных преемников Анчелотти в мюнхенском клубе может стать нынешний наставник «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн.
Анчелотти возглавил «Баварию» в 2016 году. С 2009 по 2011 год итальянец работал в лондонском «Челси».
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