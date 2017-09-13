Аспиликуэта: рад, что «Челси» с первой минуты уважительно отнёсся к «Карабаху»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал победу над «Карабахом» (6:0) в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«В Лиге чемпионов никогда не бывает легко, но мы провели хороший матч. Мы хорошо играли с первой и до последней минуты и получили награду, на которую рассчитывали.
У нас были шансы забить больше, но меня больше радует, что команда с первой минуты матча уважительно относилась к сопернику и старалась играть в свой футбол, потому что мы знали, что нужно хорошо начать турнир", — цитирует игрока сайт «Челси».
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