Зеедорф: хочу снова стать тренером, ищу интересный проект

Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов и бывший наставник «Милана» Кларенс Зеедорф дал понять, что хочет вернуться к тренерской деятельности.
«Я уже был тренером в Италии, и неплохо справился. К сожалению, долго это не продлилось и мне пришлось покинуть „Милан“. Посмотрим, подвернется ли классная возможность, я ищу интересный проект. Мир футбола всегда движется быстро, я надеюсь, что смогу вернуться на тренерскую скамейку», — сказал Зеедорф в эфире Sky.
16 января 2014 года Зеедорф подписал контракт с «Миланом», тот сезон клуб завершил на восьмом месте.