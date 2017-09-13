Мостовой: «Спартак» способен продолжить победный импульс ЦСКА в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях перед групповым матчем Лиги чемпионов «Марибор» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, начало игры — в 21:45 мск.
«Спартак» способен продолжить победный импульс ЦСКА, заданный днём ранее. Соперник у красно-белых – не «Бенфика», конечно. С другой стороны, настолько неизвестная команда тоже может стать проблемой. Лично я ничего не могу сказать о «Мариборе», не видел ни одного матча с его участием. Так бы посмотрев, мог сказать, если команда обычная: «Да что там, надо выходить и «душить» их сразу». Либо наоборот, вижу – бегают, борются: «Ёлки-палки, команда-то серьёзная, давайте аккуратнее».
Тренеры наверняка подготовили подробный отчёт, уже разобрали с ребятами соперника и объяснили, что «Марибор» не случайно попал в Лигу чемпионов. Проигрывать сегодня нельзя, ведь дальше «Спартак» ждут «Ливерпуль» и «Севилья», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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