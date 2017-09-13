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«Реал» забил 10 голов АПОЭЛу в Юношеской лиге УЕФА

13 сентября 2017, среда. 19:00 Футбол

«Реал» разгромил АПОЭЛ в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Встреча проходила в Мадриде (Испания) на стадионе «Альфредо ди Стефано» и завершилась со счетом 10:0 в пользу хозяев.

Хет-трики оформили Даниэль Гомес и Педро Дельгадо, два мяча забил Мигель Перес, по разу отличились Горка Сабарте и Адриан Де Ла Фуэнте.

В других матчах первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Монако» разгромил «РБ Лейпциг» (4:1), «Фейеноорд» проиграл «Манчестер Сити» (0:2), «Порту» разгромил «Бешикташ» (5:1), а «Тоттенхэм» — «Боруссию» Д (4:0).

Таблица группового этапа Юношеской лиги УЕФА

Юношеская лига УЕФА. 1-й тур
13 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Реал Мадрид U19
Мадрид, Испания
10 : 0
АПОЭЛ U19
Никосия, Кипр
1:0 – Гомес – 18, 2:0 – Гомес – 25, 3:0 – De La Fuente – 32, 4:0 – Baeza Pérez – 41 (пен), 5:0 – Гомес – 43 (пен), 6:0 – Сабарте – 49, 7:0 – Ruiz Delgado – 61, 8:0 – Ruiz Delgado – 71, 9:0 – Ruiz Delgado – 77, 10:0 – Baeza Pérez – 83
Юношеская лига УЕФА. 1-й тур
13 сентября 2017, среда. 16:00 МСК
РБ Лейпциг U19
Лейпциг, Германия
1 : 4
Монако U19
Монако, Монако
0:1 – Мбула – 2, 0:2 – Popovic – 38, 0:3 – Senkbeil – 72 (автогол), 0:4 – Силла – 73, 1:4 – Маечак – 88
Юношеская лига УЕФА. 1-й тур
13 сентября 2017, среда. 16:00 МСК
Фейеноорд U19
Роттердам, Нидерланды
0 : 2
Манчестер Сити U19
Манчестер, Англия
0:1 – Матондо – 26, 0:2 – Фрэнсис – 70
Юношеская лига УЕФА. 1-й тур
13 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Порту U19
Порту, Португалия
5 : 1
Бешикташ U19
Стамбул, Турция
1:0 – Тейшейра – 31, 2:0 – Эштрела – 32, 2:1 – Кейруш – 38 (автогол), 3:1 – Кета – 65, 4:1 – Далот – 70 (пен), 5:1 – Кейруш – 79
Удаления: Лейте, 74 – нет
Юношеская лига УЕФА. 1-й тур
13 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур U19
Лондон, Англия
4 : 0
Боруссия Д U19
Дортмунд, Германия
1:0 – Эдвардс – 4 (пен), 2:0 – Bennetts – 30, 3:0 – Стерлинг – 33, 4:0 – Эдвардс – 61
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
АПОЭЛ Боруссия Д Манчестер Сити РБ Лейпциг Тоттенхэм Хотспур Фейеноорд ФК Бешикташ ФК Монако ФК Порту ФК Реал Мадрид
Новости. Футбол
13 сентября 2017, среда
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