«Реал» забил 10 голов АПОЭЛу в Юношеской лиге УЕФА

«Реал» разгромил АПОЭЛ в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Встреча проходила в Мадриде (Испания) на стадионе «Альфредо ди Стефано» и завершилась со счетом 10:0 в пользу хозяев.
Хет-трики оформили Даниэль Гомес и Педро Дельгадо, два мяча забил Мигель Перес, по разу отличились Горка Сабарте и Адриан Де Ла Фуэнте.
В других матчах первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Монако» разгромил «РБ Лейпциг» (4:1), «Фейеноорд» проиграл «Манчестер Сити» (0:2), «Порту» разгромил «Бешикташ» (5:1), а «Тоттенхэм» — «Боруссию» Д (4:0).