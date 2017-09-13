«Арена Химки» успешно прошла проверку ФИФА в преддверии ЧМ-2018

Оргкомитет «Россия-2018» совместно с ФИФА и компанией-консультантом по подготовке футбольных полей проверила состояние газона на стадионе «Арена Химки». После осмотра комиссия вынесла вердикт – объект готов для проведения тренировок сборными во время чемпионата мира 2018 года, сообщает официальный сайт администрации городского округа Химки.
«Арена Химки» входит в список 17 баз территории столичного региона для размещения команд, которые примут участие на чемпионате мира, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Члены оргкомитета остались довольны не только качеством поля, но и тем планом развития, который руководство стадиона составило на перспективу. На территории Химок во время проведения чемпионата будут одновременно базироваться сразу четыре команды. Свои тренировки они будут также проводить на четырёх площадках – «Арене Химки», стадионе «Родина» и на двух полях, которые организаторы подготовят в Новогорске.
Ко всем тренировочным базам ФИФА предъявляет единые требования — это наличие раздевалок на сто мест, отдельные массажные столы и тренерские кабинеты, пресс-центр на 100 мест, стадион с трибунами на 500 мест, охраняемая территория, отель уровня 4, 5 звёзд и натуральное поле для тренировок. Все четыре площадки в Химках сейчас активно готовятся и проходят необходимые проверки.
«Мы находимся в завершающей стадии подготовки футбольных тренировочных баз, которые находятся на территории Московской области. Везде завершен засев газонов, это основа тренировочной площадки, там, где будут тренироваться футболисты. Мы тщательным образом подходили к выбору субподрядных организаций, занимавшихся работами по футбольным полям», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.