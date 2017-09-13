Сисиньо, испытывавший проблемы с алкозависимостью, возобновил карьеру в 37 лет

Бывший защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Сисиньо, в 2016 году признавшийся в том, что во время карьеры испытывал проблемы с алкогольной зависимостью, принял решение о возвращении в футбол, сообщает AS.
По информации издания, 37-летний футболист подписал контракт с клубом «Бразильенсе», который выступает в четвёртом бразильском дивизионе. Соглашение будет рассчитано на один год.
Последним клубом Сисиньо был турецкий «Сивасспор», который он покинул летом 2016 года и стал свободным агентом. Защитник также известен в Европе по выступлениям за «Рому» и «Вильярреал».
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