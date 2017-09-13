Неймар: любой футболист мечтает получить «Золотой мяч», но я об этом не думаю

Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что не думает о получении престижной награды «Золотой мяч», так как сфокусирован на удачной игре за клуб. Также бразилец оценил шансы парижан выиграть Лигу чемпионов.
«Конечно, любой футболист мечтает получить «Золотой мяч», но я об этом не думаю. Мне нужно думать только о том, как принести максимальную пользу клубу и команде.
У нас отличная команда, и если мы продолжим двигаться верным путем, то у «ПСЖ» будут хорошие шансы на то, чтобы выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Неймара A Bola.
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