Сольбаккен: «Копенгаген» не будет играть с «Локомотивом» на ничью

Главный тренер датского «Копенгагена» Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от домашнего матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом». Встреча состоится 14 сентября.
«Если победим, то получим положительный импульс, но и ничья может быть полезным результатом. Важно то, как будет развиваться игра. Если мы создадим, к примеру, шесть голевых моментов, а они только один, то ничейный результат нас не устроит. „Локомотив“ — сильнейшая команда в группе, но мы не будем выходить на поле с мыслью о том, как бы удержать ничью. Я смотрел шесть-семь матчей „железнодорожников“. В последних двух играх они выглядели немного слабее, чем в начале сезона, когда показывали очень хороший футбол», — приводит слова Сольбаккена Fyens.
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