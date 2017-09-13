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Фабрегас: матч с «Карабахом» не был для «Челси» лучшим, но мы идём к этому

13 сентября 2017, среда. 19:57 Футбол

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас прокомментировал победу над «Карабахом» (6:0) в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы долго ждали, чтобы снова сыграть в Лиге Чемпионов, и, наконец, это случилось. Это было хорошее выступление, хороший результат. Никогда не знаешь, придется ли учитывать количество забитых мячей на групповом этапе, поэтому мы просто продолжаем двигаться дальше.

Лично я провёл очень хороший матч, как и вся команда в целом. Я бы не сказал, что мы сыграли свой лучший матч, но мы идем к этому. Надеюсь, постепенно мы сможем набрать оптимальную форму", — цитирует игрока сайт «Челси».

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Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Карабах Челси Сеск Фабрегас
Новости. Футбол
13 сентября 2017, среда
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