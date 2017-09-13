«Марибор» — «Спартак»: фанаты команд устроили массовую драку перед матчем

В центре Марибора перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с участием местной одноимённой командой и московским «Спартаком» случилась массовая драка с участием болельщиков обеих команд. При потасовке фанатов использовались пиротехнические изделия. В ситуацию были вынуждены вмешаться местные сотрудники правопорядка, которые разняли дерущихся, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Марибор» – «Спартак». Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.
Посмотреть видео можно в «Твиттере» Дмитрия Егорова.