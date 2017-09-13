Экс-нападающий «Локомотива» Обинна перешёл в «Кейптаун Сити»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Виктор Обинна продолжит карьеру в ЮАР. 30-летний футболист стал игроком «Кейптаун Сити», информирует официальная страница африканского клуба в социальной сети «Твиттер».
«Локомотиву» нападающий принадлежал с 2011 по 2015 год. Последним клубом Обинны был «Дармштадт». Позже Обинна входил в сферу интересов бухарестского «Динамо», но стороны не смогли договориться о переходе.
Видео доступно на официальной странице африканского клуба в социальной сети «Твиттер».
Бухарестское «Динамо» отказалось заключать контракт с экс-игроком «Локо» Обинной