«Спартак» объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Марибором»

«Спартак» объявил стартовый состав на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором».
«Спартак»: Ребров, Джикия, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Фернандо, Глушаков, Пашалич, Промес, Адриано.
Запасные: Селихов, Петкович, Щербаков, Роша, Самедов, Мельгарехо, Попов.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Марибор» – «Спартак». Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.