Стал известен стартовый состав «Марибора» на матч со «Спартаком»

Словенский клуб «Марибор» объявил стартовый состав на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Спартаком». Встреча состоится в Мариборе (Словения) на стадионе «Людски врт». Главный судья — Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия).
«Марибор»: Ханданович, Шулер, Милец, Райчевич, Вилер, Кабаа, Бохар, Ахмеди, Врховец, Байде, Таварес.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Марибор» – «Спартак». Это соперники по группе E. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.