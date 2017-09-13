Сёмин: может, хорошо, что «Копенгаген» считают фаворитом в игре с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча с «Копенгагеном» в первом туре группового этапа Лиги Европы (14 сентября).
«Все здоровы. Все, кто прилетел в Данию, могут сыграть. Что касается стартового состава, решение примем после тренировки.
Букмекеры называют «Копенгаген» фаворитом? На данный момент еврокубкового опыта у «Копенгагена» больше. «Локомотив» давно не играл в Лиге Европы. С другой стороны, российские клубы побеждали в этом турнире. Так что на нас лежит большая ответственность. Может быть и хорошо, что «Копенгаген» считают фаворитом», — цитирует тренера пресс-служба ФК «Локомотив».
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