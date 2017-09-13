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Ерохин: у «Зенита» нормальный график — через три дня на четвёртый

13 сентября 2017, среда. 21:21 Футбол

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от выездного матча Лиги Европы с «Вардаром» (14 сентября).

«Конечно, смотрели видео соперника. Нам будет противостоять организованная команда, которая забила 4 мяча «Фенербахче». Серьезно относимся к сопернику и будем действовать так, чтобы добиться положительного результата.

У нас было достаточно времени между матчами. Нормальный график — матч через три дня на четвёртый. С физическим состоянием всем хорошо. Надеемся подготовиться к этому матчу тактически, физически и психологически так, чтобы как можно лучше сыграть завтра», — цитирует Ерохина сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
Вардар ФК Зенит Александр Ерохин Роберто Манчини
Новости. Футбол
13 сентября 2017, среда
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