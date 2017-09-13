Ярмоленко выйдет в стартовом составе «Боруссии» Д на матч с «Тоттенхэмом»

Стали известны стартовые составы лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и дортмундской «Боруссии» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдёт на стадионе «Уэмбли».
С первых минут в составе немецкой команды на поле выйдет украинский нападающий Андрей Ярмоленко.
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Дэвис, Вертонген, Давинсон, Алдервейрелд, Дембеле, Дайер, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Тольян, Папастатопулос, Топрак, Шахин, Дахуд, Кагава, Пулишич, Обамейянг, Ярмоленко.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Боруссия». Начало встречи — в 21:45 мск.