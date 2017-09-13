У DFB нет сомнений в реальности возраста 12-летнего нападающего «Боруссии» Д

Джозеф Мукоко, отец 12-летнего нападающего дортмундской «Боруссии» и юношеской сборной Германии U16 Юссуфы Мукоко, подтвердил, что у Немецкого футбольного союза (DFB) нет сомнений в возрасте его сына.
«Сразу после рождения я зарегистрировал сына в посольстве Германии в Яунде, у нас на руках есть свидетельство о рождении. Он родился 20 ноября 2004 года в Камеруне», — цитирует отца BBC.
DFB уже провёл ряд интенсивных дискуссий с «Боруссией» на разных уровнях, сомнений в правильности возраста игрока у нас нет», — отметили в пресс-службе Немецкого футбольного союза.
Фото: РА
12-летний игрок «Боруссии» Д Мукоко отметился дублем в матче за 17-летних