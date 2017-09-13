Нагельсман: у Анчелотти титулов больше, чем у меня рубашек в шкафу

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман извинился за высказывания о возможном будущем в «Баварии» перед нынешним наставником мюнхенцев Карло Анчелотти.
«Это не было официальным заявлением. Речь шла о планах на будущее. Я всегда подчёркивал, что мечтаю тренировать клуб с мировым именем. Это были откровенные и честные ответы.
Я отправил СМС Карло Анчелотти с извинениями. Надеюсь, он читает не только заголовки новостей. Я очень уважаю его, у него больше титулов, чем у меня нижнего белья и рубашек в шкафу", — цитирует тренера Sport Bild.
Нагельсман: по всем данным были хуже «Баварии», за исключением голов