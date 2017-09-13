«Марибор» — «Спартак»: файер с сектора фанатов гостей чуть не попал в арбитра

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов в эти минуты «Марибор» принимает на своём поле «Спартак». В первом тайме встречи с сектора болельщиков московской команды на поле был брошен файер, который чуть не попал в главного арбитра встречи — немца Дениза Айтекина, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
В связи со случившемся диктор объявил по стадиону на русском языке, что, в случае повторения подобной выходки болельщиков, встреча может быть приостановлена.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Дмитрия Егорова.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Марибор» – «Спартак».