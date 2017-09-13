Вентура: будь в Италии более талантливое поколение, проблем было бы меньше

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура ответил на вопрос о поражении в выездном матче квалификации чемпионата мира 2018 года с Испанией (0:3).
«Мы проиграли Испании, но „Ювентус“ проиграл „Барселоне“, а „Рома“ не лучшим образом играла с „Атлетико“. Ну и так далее. Значение имеет не только результат. Будь у нас более индивидуально сильное поколение, проблем было бы меньше.
Не считаю ли я, что меня слишком много критикуют? Пусть каждый сам ответит на этот вопрос", — цитирует тренера Football Italia.
Вентура: вчера понял, что меня будут критиковать за всё, что я сделаю