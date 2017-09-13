Ярмоленко забил дебютный гол за «Боруссию» Д в матче с «Тоттенхэмом»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» принимает дортмундскую «Боруссию».
«Шпоры» вышли вперёд на 4-й минуте — отличился Сон Хын Мин. На 11-й минуте украинский форвард Андрей Ярмоленко точным ударом из-за пределов штрафной помог команде сравнять счёт. Для 27-летнего футболиста этот гол стал дебютным в составе «Боруссии», куда он перешёл прошлым летом.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Боруссия». После первого тайма лондонцы вели в счёте — 2:1.
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