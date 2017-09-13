Дебюши: летом Венгер был готов отпустить меня из «Арсенала» бесплатно

Защитник «Арсенала» Матьё Дебюши отметил, что ничего не знает о своем будущем. 32-летний игрок тренируется с молодежной командой «канониров».
«Не знаю, что произойдет, потому что этим летом тренер был готов отпустить меня бесплатно. Я не могу предсказывать будущее.
Некоторые клубы, возможно, испугались, что я не играл некоторое время. Возможно, моя зарплата также является проблемой, хотя я готов обсудить этот вопрос. Я отдам все силы, но про свое будущее ничего сказать не могу", — цитирует игрока L'Equipe.
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