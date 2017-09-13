Роналду обошёл Месси по количеству голов с пенальти в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил гол с пенальти на 51-й минуте матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ и установил новый рекорд по количеству реализованных 11-метровых ударов в турнире.
Теперь на счету звёздного португальца 12 голов в Лиге чемпионов, забитых с пенальти. Он обошёл форварда «Барселоны» Лионеля Месси, у которого 11 реализованных пенальти.
В первом тайме Роналду забил ещё один гол в ворота АПОЭЛ. В его активе 107 забитых мячей в Лиге чемпионов.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — АПОЭЛ.