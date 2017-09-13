«Спартак» упустил победу над «Марибором» в первом матче Лиги чемпионов

«Спартак» упустил победу над «Марибором» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мариборе (Словения) на стадионе «Людски врт» и завершилась со счетом 1:1.
На исходе часа игры Квинси Промес сделал скидку на Фернандо, который пробил в нижний угол ворот. Ясмин Ханданович выручил, но Александр Самедов оказался первым на отскоке и вколотил мяч в ближнюю девятку.
В концовке Мартин Крамарич разогнал атаку хозяев по центру и сделал передачу в штрафную на Дамьяна Бохара, который убрал Андрея Ещенко и поразил дальний верхний угол.
Во втором туре «Спартак» примет «Ливерпуль» (26 сентября), а «Марибор» в тот же день сыграет на выезде с «Севильей».
Видео голов доступно в «твиттере» РФПЛ.