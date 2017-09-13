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«Халл» проиграл «Фулхэму», потерпев четвёртое поражение в последних пяти матчах

13 сентября 2017, среда. 23:41 Футбол

«Фулхэм» в домашнем матче 7-го тура Чемпионшипа одержал победу над «Халл Сити», которым руководит российский наставник Леонид Слуцкий.

В конце первого тайма отличился полузащитник хозяев Флойд Айте, но на 53-й минуте гости отыгрались усилиями Джаррода Боуэна. «Дачники» смогли вернуть себе лидерство на 62-й минуте, когда Стефан Йохансен поразил ворота Аллана Макгрегора.

Благодаря этому успеху «Фулхэм» поднялся на 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков, а «Халл Сити» с 7 очками занимает 16-ю строчку. У команды Слуцкого четыре поражения в последних пяти играх.

Англия - Чемпионшип. 7-й тур
13 сентября 2017, среда. 21:45 МСК
Фулхэм
Лондон
2 : 1
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
1:0 – Айте – 42, 1:1 – Боуэн – 53, 2:1 – Йохансен – 62
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Фулхэм Халл Сити Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
13 сентября 2017, среда
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