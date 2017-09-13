«Халл» проиграл «Фулхэму», потерпев четвёртое поражение в последних пяти матчах

«Фулхэм» в домашнем матче 7-го тура Чемпионшипа одержал победу над «Халл Сити», которым руководит российский наставник Леонид Слуцкий.
В конце первого тайма отличился полузащитник хозяев Флойд Айте, но на 53-й минуте гости отыгрались усилиями Джаррода Боуэна. «Дачники» смогли вернуть себе лидерство на 62-й минуте, когда Стефан Йохансен поразил ворота Аллана Макгрегора.
Благодаря этому успеху «Фулхэм» поднялся на 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков, а «Халл Сити» с 7 очками занимает 16-ю строчку. У команды Слуцкого четыре поражения в последних пяти играх.