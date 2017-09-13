«Шахтёр» обыграл «Наполи», «Манчестер Сити» разгромил «Фейеноорд»

В матче 1-го тура группы F Лиги чемпионов украинский «Шахтёр» принимал на своём поле итальянский «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Металлист» в Харькове и завершилась победой донецкой команды со счётом 2:1.
В составе победителей отличились Тайсон и Факундо Феррейра, а за неаполитанцев гол забил Аркадиуш Милик, который реализовал пенальти.
В другом матче группы, который проходил параллельно, голландский «Фейеноорд» на своём поле уступил английскому «Манчестер Сити» со счётом 0:4. В составе победителей дубль оформил Джон Стоунс, а ещё по голу забили Серхио Агуэро и Габриэл Жезус.