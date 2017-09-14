Самедов: не знаю, почему «Спартак» прижался в Мариборе после забитого мяча

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов в эфире «Все на матч» поделился впечатлениями от ничьей с «Марибором» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мариборе (Словения) на стадионе «Людски врт» и завершилась со счётом 1:1.
«Конечно, есть неудовлетворение, поскольку в концовке прижались. Свои контратаки не забили, а в итоге пропустили. Разочарованы, хотели победить.
Не знаю, почему прижались после забитого мяча, решили удержать счёт. Надо смотреть, разбирать. Уже не раз в этом году нас за это наказывали, и сейчас опять, 85-й минута… Не знаю, почему так.
У меня до гола был момент. Считаю, перекидывал правильно, поскольку вратарь был близко, но немного не исполнил. Потом получилось забить, но в итоге всё равно 1:1», — сказал игрок.