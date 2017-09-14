Шулер: «Марибор» заслуживал большего в матче со «Спартаком»

Защитник «Марибора» Марко Шулер прокомментировал итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (1:1).
«На мой взгляд, „Марибор“ заслуживал большего. Была тяжёлая игра, но мы держали её под контролем. Атмосфера была великолепная. Любой команде не будет просто играть на нашем стадионе», — приводит слова Шулера пресс-служба УЕФА.
Красно-белые вышли вперёд на 59-й минуте благодаря голу Александра Самедова, а словенская команда смогла отыграться в концовке, когда результативный удар нанёс Дамьян Бохар.
«Спартак» упустил победу над «Марибором» в первом матче Лиги чемпионов